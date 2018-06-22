РИАМО - 22 июн. В сети столичных кинотеатров «Москино» покажут 10 фильмов, режиссером которых выступил Станислав Говорухин, их москвичи смогут бесплатно посмотреть в пятницу, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В память о Станиславе Говорухине кинотеатры сети «Москино» покажут 22 июня его фильмы. 10 работ, в которых он выступил режиссером, сценаристом и актером. Вход на показы бесплатный», - написал Собянин на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте».

В программе будут представлены не только его последние режиссерские работы, но и военная драма «Брызги шампанского» 1989 года и, конечно же, картина «Асса» Сергея Соловьева, в которой Говорухин исполнил роль криминального авторитета Крымова.

Режиссер, председатель комитета Госдумы по культуре Станислав Говорухин скончался после длительной болезни в подмосковном санатории «Барвиха» утром 14 июня.

За свою карьеру снял более 20 художественных фильмов, в том числе «Вертикаль», «Десять негритят», «Ворошиловский стрелок», «Благословите женщину», «Место встречи изменить нельзя», «Пираты XX века». Он также снимался в фильмах, в частности сыграл в картинах «Асса», «Анкор, еще анкор!» и «Девятая рота».