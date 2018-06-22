РИАМО - 22 июн. В одинцовском спортивном парке отдыха имени Героя России Ларисы Лазутиной в пятницу пройдет день открытых дверей Всероссийской инновационной программы терапевтического спорта «Лыжи Мечты. Ролики» для детей с ограниченными возможностями здоровья из Московской области, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Подмосковья.

«Мероприятие проводится при поддержке Главного управления социальных коммуникаций Московской области и министерства социального развития Московской области в рамках соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между правительством Московской области и автономной некоммерческой организацией «Центр социальной помощи и адаптации для людей с диагнозом ДЦП и другими ограниченными возможностями здоровья «Лыжи мечты» Сергея Белоголовцева», — сказала министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева.

Она добавила, что соглашение было подписано губернатором Московской области Андреем Воробьевым и руководителем некоммерческой организации «Лыжи Мечты» Н.Ю. Белоголовцевой на форуме волонтеров и НКО. Соглашение, в том числе, предусматривает взаимодействие с институтами гражданского общества, расширение практической деятельности по формированию приверженности принципам здорового образа жизни и физической активности, практической деятельности по адаптации и реабилитации инвалидов, разработку и реализацию коммуникационных, просветительских, благотворительных, выставочных, физкультурно-спортивных проектов.

«День открытых дверей программы «Лыжи Мечты. Ролики» проводится, чтобы познакомить детей из Московской области с ограниченными возможностями здоровья с инновационной терапевтической программой, стартовавшей в России в 2016 году и являющейся эффективным методом реабилитации детей и взрослых с заболеваниями неврологического спектра, такими как ДЦП, аутизмом, синдромом Дауна, нарушениями зрения, слуха. 30 юных спортсменов из Московской области смогут оценить первое занятие по программе, проводимое со специальным оборудованием и с помощью квалифицированных инструкторов», — добавляется в сообщении.

Познакомиться с программой «Лыжи мечты. Ролики» в пятницу смогут все желающие. У участников праздника будет возможность поиграть в подвижные игры, пообщаться с инструкторами, рассмотреть поближе уникальное оборудование – ски вилы (лыжи на колесах), и весело провести время на свежем воздухе. Кроме спортивных площадок, дети смогут поиграть с роботами, заняться оригами и посмотреть на выступления различных артистов.

В рамках праздника фонд «Подарок ангелу» продемонстрирует императивно-корригирующие техники с применением механотерапии, массажа и кинезотерапии, а также основные средства и методы ЛФК и методики реабилитационного фитнеса с использованием систем пилатеса, стрэйчинга и функционального тренинга.

Торжественное открытие дня открытых дверей инновационной программы терапевтического спорта «Лыжи Мечты. Ролики» для детей с ограниченными возможностями здоровья из Московской области состоится в пятницу в 12:00 в спортивном парке отдыха имени Героя России Ларисы Лазутиной в Одинцове.