РИАМО - 21 июн. В 11 городах России, где проходят игры чемпионата мира по футболу, футбольные матчи посетили уже свыше миллиона зрителей, самым посещаемым на чемпионате стал матч открытия на московском стадионе «Лужники», говорится в сообщении пресс-службы агентства «ТурСтат».

«Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Ростов-на-Дону и Самара - топ городов у зрителей матчей чемпионата мира-2018, по всей России уже более 1 миллиона зрителей. Миллионный зритель пришел на матч Дании и Австралии в Самаре», - говорится в сообщении.

С учетом игры в Екатеринбурге между командами Перу и Франции количество зрителей достигло 1,044 миллиона.

Матч сборных Дании и Австралии на «Самара Арене» увидели 40727 зрителей, а Коста-Рики и Сербии - 41232 зрителя, таким образом, на двух матчах ЧМ-2018 в Самаре побывали 82 тысячи зрителей.

Самым посещаемым на чемпионате стал матч открытия на московском стадионе «Лужники» между сборными России и Саудовской Аравии, который увидели более 78 тысяч человек, а самое маленькое количество зрителей пришло на матч между командами Уругвая и Египта в Екатеринбурге - 27 тысяч зрителей.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.