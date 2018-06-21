РИАМО - 21 июн. Новый скейт-парк планируют построить в подмосковном Сергиевом Посаде, его строительство обойдется в 5 миллионов рублей, всего в Подмосковье в 2018 году предполагается соорудить 10 таких площадок, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

В четверг отмечается международный день скейтбординга. В рамках этого праздника министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков посетил один из действующих скейт-парков в Сергиевом Посаде, а также пообщался со спортсменами и обсудил ряд вопросов по благоустройству данного скейт-парка с представителями администрации Сергиево-Посадского района.

«Государственной программой Московской области «Спорт Подмосковья», которая рассчитана на 2017-2021 годы, в 2018 году предусмотрено устройство скейт-парка в Сергиево-Посадском муниципальном районе, в поселке Реммаш на территории парка «Сквер мира». Площадь скейт-парка составит 400 квадратных метров. Стоимость этого проекта - 5 миллионов рублей», - говорится в сообщении.

Также в 2018 году подобные площадки планируется построить в Подольске, Химках, Королеве, Серпухове, Электростали, Лосино-Петровском, Ивантеевке, Домодедове и Богородском округе. Работы начнутся 1 июля и завершатся до конца сентября. Всего на создание необходимой инфраструктуры для занятия экстремальными видами спорта выделено 100 миллионов рублей.

«В прошлом году по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева была поставлена задача разработать типовые площадки, чтобы ребята могли заниматься не в кустарных условиях, а уже на нормальных современных объектах. В этом году мы запланировали 10 скейт-парков. Сегодня мы обсудили вопрос о возможности приспособить заброшенные объекты под экстремальные виды спорта, достроить их и запускать в 2019-2021 годах. Тем более, что некоторые из них уже стали олимпийскими, поэтому надо помогать и в любом случае создавать базу для спортивной зоны», - отметил Терюшков.

По его словам, в настоящее время уже готовы площадки в Орехово-Зуеве и в Клину – это пилотные проекты большой программы, которые также востребованы не только среди скейтбордистов, но и BMX-спортсменов, любителей самоката и роликов.

«Скейтбординг – молодой вид спорта. Он впервые будет представлен в программе Олимпийских игр 2020 года в Токио. Мы хотим, чтобы спортсмены Московской области имели шанс туда отобраться, а в перспективе составляли костяк национальной сборной. Ввод специализированных площадок, таких как здесь, в Сергиевом Посаде, поможет скейтбордистам оттачивать свое мастерство и готовиться к серьезным соревнованиям», - добавил Терюшков.