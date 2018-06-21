РИАМО - 21 июн. Правительство Москвы утвердило проект планировки территории транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Нагатинская», документом также предусмотрены реконструкция и строительство участков дорожно-уличной сети и инженерных коммуникаций, подземных переходов, остановочных пунктов и устройство светофоров, соответствующее постановление размещено на официальном сайте мэра столицы.

«Правительство Москвы постановляет утвердить проект планировки территории транспортно-пересадочного узла «Нагатинская», - говорится в документе.

Территория подготовки проекта планировки ТПУ «Нагатинская» в Нагорном районе и районе Нагатино-Садовники Москвы в Южном административном округе составляет 46 гектаров, территория транспортно-пересадочного узла, выделенная в границах подготовки проекта планировки, составляет 10 гектаров.

Согласно проекту планировки предусматривается строительство транспортно-пересадочного узла с торговым комплексом и надземным паркингом на 3090 машино-мест. Общая площадь объекта — около 229 тысяч квадратных метров, в том числе площадь коммерческих объектов — 228,7 тысячи квадратных метров — и кассы продажи билетов —245 квадратных метров.

Кроме того, предусмотрены реконструкция и строительство участков дорожно-уличной сети и инженерных коммуникаций, подземных переходов, остановочных пунктов и устройство светофоров.

Проектом планировки территории предлагается снос здания кафе по адресу: Варшавское шоссе, дом 30, корпус 2, общей площадью 114,9 квадратного метра, и торгового павильона по адресу: Варшавское шоссе, дом 30, корпус 3, общей площадью 82 квадратных метра.

Изъятие земельных участков проектными решениями не предусматривается. Вместе с тем из состава природных и озелененных территорий исключен сквер на Варшавском шоссе, 26, площадью 0,01 гектара и изменены границы объекта природного комплекса «Озелененная территория на площади Нижние Котлы у станции метро «Нагатинская» с включением в его состав участка площадью 0,05 гектара.