РИАМО - 22 июн. Болельщики чемпионата мира по футболу в пятницу смогут присоединиться к необычной экскурсии в подмосковную Коломну – «Для настоящих мужчин», говорится в сообщении пресс-службы Центральной пригородной пассажирской компании.

Экскурсии в Коломну входят в список из 10 тематических поездок, специально подготовленных для болельщиков мирового первенства по футболу. Путешественники отправятся в Коломну на комфортабельном экспрессе ЦППК. Время в пути составит 1 час 50 минут.

«Двадцать второго июня пройдет экскурсия «Коломна: для настоящих мужчин». Присоединиться к ней могут все желающие, в том числе иностранные туристы. На протяжении поездки группу будет сопровождать гид-переводчик. В старинном русском городе они посетят Коломенский кремль, увидят показательные выступления рыцарей и бои на мечах. Самые отважные смогут принять участие в одном из поединков. Также в программе – фотосессия в доспехах и русская трапеза», – говорится в сообщении.

Для того, чтобы присоединиться к экскурсии, нужно заполнить форму.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.