РИАМО - 22 июн. Жители Подмосковья и Москвы вспомнят павших в Великой Отечественной войне в День памяти с скорби в пятницу, в регионе пройдут торжественные мероприятия.

Так, в Подмосковье в 77-ю годовщину начала Великой Отечественной войны пройдет акция «Свеча памяти». Кроме того, в этот памятный день порядка 30 человек в составе делегации Московской области примут участие в церемонии возложения венков и цветов к могиле Неизвестного солдата на Красной площади.

Самые крупные мероприятия, организованные волонтерами Победы Московской области в рамках акции «Свеча памяти», состоятся в городах: Ногинск, Электроугли, Реутов, Балашиха, Краснознаменск, Шатура, Монино и Чехов.

Кроме того, парки культуры и отдыха в Подмосковье подготовили более 50 мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби. Ожидается, что в этих мероприятиях примут участие более 70 тысяч человек.

В Москве утром в пятницу состоится акция «Вахта памяти. Вечный огонь». Она пройдет в Александровском саду с 3 до 5 часов утра. Участники возложат цветы к Могиле Неизвестного Солдата и почтят память погибших в Великой Отечественной войне.

К Дню памяти и скорби девять московских парков подготовили специальную программу. Так, в пятницу в парке Победы будут нести вахту почетного караула. В четырех столичных парках пройдет акция «Парки поют». Уже во второй раз на нескольких площадках одновременно начнут петь песни военных лет. В этом году в акции участвуют сад имени Баумана, Бабушкинский парк, парк «Красная Пресня» и усадьба Воронцово. Сначала несколько композиций исполнит профессиональный хор под управлением дирижеров.

День начала Великой Отечественной войны (22 июня) установлен в России как памятная дата – День памяти и скорби. В этот день в 1941 году в 4:00 Германия напала на Советский Союз без объявления войны. В этот день в России вспоминают погибших, проводят шествия со свечами, возлагают цветы к памятникам и мемориалам.