РИАМО - 21 июн. Вице-губернатор Московской области Ильдар Габдрахманов встретится с представителями бизнеса 27 июня, вопросы и предложения к мероприятию уже можно направить по электронной почте, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

«В 11:00 27 июня в вице-губернатор Московской области Ильдар Габдрахманов проведет рабочую встречу с представителями бизнеса», — говорится в сообщении.

Трансляция мероприятия будет организована на официальном портале правительства Московской области. Вопросы, предложения, а также заявки на участие можно направить по электронной почте: businessMO@mosreg.ru.