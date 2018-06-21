РИАМО - 21 июн. За прошедшую неделю девять из 11 судебных дел о нарушении правил порядка и благоустройства выиграли сотрудники Госадмтехнадзора Московской области, сообщила в четверг руководитель надзорного ведомства региона Татьяна Витушева.

«По итогам недели (с 11-17 июня – ред.) состоялось 11 судебных заседаний, в ходе которых рассматривались материалы дел по фактам нарушений норм и правил чистоты, порядка и благоустройства. Решениями суда девять оспариваемых постановлений оставлены в силе, а остальные находятся на стадии рассмотрения», – сказала Витушева.

Она отметила, что достигнутый результат –это прекрасный показатель высокого уровня профессиональной подготовки инспекторского состава Госадмтехнадзора Московской области, в частности, в Коломне, Пущине и Шаховской.

Она сказала, что инспекторы ведомства стремятся в совершенстве знать все нормативно-правовые акты и работать в соответствии с ними.