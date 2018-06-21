РИАМО – 21 июн. Присвоение идентификаторов гаджетам клиентов банков призвано контролировать соблюдение законов со стороны платежных систем, сообщил аналитик Эльдар Муртазин.

ЦБ РФ обязал российские банки проверять гаджеты клиентов. Кредитные учреждения будут анализировать параметры устройств, при помощи которых граждане переводят деньги. По мнению ЦБ РФ, банки должны присваивать этим смартфонам идентификаторы. Если эти коды у разных клиентов совпадут, для банка это будет сигналом о высоком уровне риска.

«Мера призвана упорядочить механизм работы платежных систем, а рядовых граждан она не затронет. Никто не будет следить за конкретным Васей Пупкиным. Это, скорее, нужно, чтобы соблюдались нормы платежными системами. То есть регулятор создает правила игры — песочницу, в которой будет понятно, что можно делать, а чего нельзя. Это история не про конкретных людей», - сказал Муртазин в эфире Радио «Комсомольская правда».

В настоящее время большинство организаций действительно фиксируют IP-адреса устройств клиентов, но для выполнения новых инструкций Центробанка им нужны технологические доработки.