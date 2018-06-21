РИАМО - 21 июн. Памятник великому русскому писателю Ивану Тургеневу установят до конца нынешнего года на Остоженке в Москве, говорится в распоряжении, опубликованном на официальном сайте мэра столицы.

«В целях увековечения памяти, а также в связи с празднованием 200-летнего юбилея великого русского писателя Ивана Сергеевича Тургенева установить до 31 декабря 2018 года монумент И.C. Тургеневу в Тургеневском сквере вблизи строения 1 дома 37/7 по улице Остоженке при условии финансового обеспечения в полном объеме выполнения работ по проектированию и изготовлению и установке монумента И.С. Тургеневу за счет средств ООО «Амстердам»», – говорится в документе.

После возведения монумента И.С. Тургеневу департамент культуры Москвы обеспечит его текущее содержание.