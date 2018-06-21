РИАМО - 21 июн. В Москве до конца текущего года установят памятник писателю Александру Солженицыну, монумент появится в сквере на улице, названной в честь писателя, говорится в распоряжении, опубликованном на официальном сайте мэра столицы.

Александр Солженицын (1918 – 2008) – писатель, драматург, публицист, поэт, общественный и политический деятель, живший и работавший в СССР, Швейцарии, США и России. Лауреат Нобелевской премии по литературе (1970). Автор рассказов «Один день Ивана Денисовича», «Матренин двор», романа «В круге первом», художественно-исторического произведения «Архипелаг ГУЛАГ» и других.

«В целях увековечения памяти писателя, лауреата Нобелевской премии А.И. Солженицына установить до 31 декабря 2018 года монумент А.И. Солженицыну в сквере между домами 11 и 13 по улице Александра Солженицына при условии финансового обеспечения в полном объеме выполнения работ по проектированию и изготовлению скульптурной части и постамента монумента за счет средств представительства Русского благотворительного фонда Александра Солженицына (Швейцария) в Российской Федерации», – говорится в документе.

При этом выполнение работ по установке монумента и благоустройству прилегающей к нему территории осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных департаменту капитального ремонта Москвы бюджетом города на реализацию соответствующего мероприятия государственной программы столицы «Развитие городской среды».

Содержание монумента Солженицыну после его возведения обеспечивается префектурой Центрального административного округа Москвы.

В сентябре 2017 года глава комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов сообщил, что члены комиссии поддержали предложения по установке в Москве памятников писателям Чингизу Айтматову и Александру Солженицыну. В декабре 2017 года в Москве на Тверской улице открыли мемориальную доску Солженицыну.