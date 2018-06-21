РИАМО - 21 июн. В Подмосковье планируется развивать автомобилестроение, и с этой целью власти намерены привлечь в регион крупные автоконцерны для создания автомобильного кластера, а также создать испытательный центр для автопрома, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

На выставке Global Connect в немецком Штутгарте в рамках конференции «Россия: актуальная экономическая ситуация и перспективы для немецких компаний» прошла отраслевая панель «Вызовы для немецких компаний в России на примере автомобильной промышленности».

«Мы совместно с федеральным правительством и крупнейшим институтом R&D в России – «НАМИ» в настоящий момент планируем создать крупнейший испытательный центр, который будет заниматься сертификацией и R&D исследованиями автомобильных направлений для всей России. Мы готовы совместно инвестировать 100 миллионов евро для того чтобы сделать его базисом для всех работ подобного рода на территории РФ. Любая машина, которая требует сертификации для российского рынка, будет проходить через наш центр», – сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев в ходе заседания.

По его словам, для создания автомобильного кластера на территории региона Московская область планирует привлечь ключевых игроков. При этом для привлечения крупных проектов, связанных с локализацией технологий и больших производственных элементов, в Подмосковье планируют создать специальные условия, которые предоставят инвестору секветизацию права на налоги и возможность считать продукты, произведенные в рамках специального инвестконтракта (СПИК), продуктами локальной сборки.

«К нам пришла компания HINO – подразделение Toyota по производству грузовиков. Мы ведем переговоры с компанией по производству больших грузовиков, которая, мы также рассчитываем, найдет свое место на территории региона», – добавил Буцаев.

В ходе конференции операционный директор компании Mercedes Benz, строящей свой завод в Солнечногорском районе в рамках СПИК, Йоахим Фолльманн рассказал о своем опыте работы в Подмосковье.

«У нас два крупных партнера в России – это КАМАЗ и Московская область, представители которой оказали нам большую поддержку, помогли ускорить выдачу все разрешений. Московская область поддерживала нас с момента принятия решения о реализации проекта. Мы сделали выбор в сторону правильного партнера. Мы хотим продолжать сотрудничество», – сказал Фолльманн.