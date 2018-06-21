РИАМО - 21 июн. Новый оптово-распределительный центр компании «Мираторг» в подмосковном Домодедове сможет обеспечить дополнительно 700 миллионов рублей налогов в год, на предприятии также появится 450 новых рабочих мест, сообщил РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«Площадь ОРЦ: 38 тысяч квадратных метров, дополнительные налоговые поступления в бюджеты всех уровней: 700 миллионов рублей в год. Мощность ОРЦ: переработка свыше 36 тысяч тонн сельскохозяйственного сырья ежегодно. Продукция: более 150 наименований», — сказал Разин.

Он добавил, что в центре будет создано 450 новых рабочих мест. Инвестиции в проект составили 10 миллиардов рублей.

Оптово-распределительный центр «Мираторга» будет построен в Домодедове. Как ранее сообщал глава городского округа Александр Двойных, объект будет построен до конца 2019 года.

«Мираторг» является самым масштабным производителем свинины и говядины в России и входит в топ-10 производителей мяса птицы.