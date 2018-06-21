РИАМО (КОРОЛЕВ) - 21 июн. В подмосковном Королеве 26 и 27 июня пройдет квест-игра для детей, отдыхающих в летних городских лагерях, посвященная повести Аркадия Гайдара «Тимур и его команда», говорится в сообщении пресс-службы Централизованной библиотечной системы горокруга.

Целью мероприятия является пропаганда волонтерского движения. Участники квеста должны прочитать повесть «Тимур и его команда» и присоединиться к волонтерским проектам, а затем пройти испытания квеста, используя полученные знания.

«Двадцать шестого июня квест начнется у Центрального дворца культуры имени Михаила Калинина в 10:00, 27 июня – в парке «Костино». В квесте примут участие 34 команды из 15 городских лагерей общей численностью 790 человек», – говорится в сообщении.

Победители получат призы и сладкие подарки, также для ребят аниматоры подготовили танцевальные номера и флэшмобы.