РИАМО – 21 июн. Телеведущий Владимир Познер отказался назвать причину снятия с эфира его интервью с писателем и политиком Эдуардом Лимоновым, а Лимонов рассказал, что не знает, с чем связано такое решение, сообщает Федеральное агентство новостей.

Первый канал накануне эфира отменил показ интервью Лимоновым, записанного для программы Познера.

«Я не знаю, когда я смогу назвать причину снятия передачи с эфира. Это не от меня зависит. Мы говорили и о политике, и о литературе. Чего именно было больше, сказать точно не могу. Собственно говоря, литература Эдуарда Лимонова — это ведь тоже не просто литература. Там и размышления о политике, и о жизни в целом», - сказал Познер.

Лимонов в свою очередь отметил, что ничего, способного вызвать возмущение, в данном интервью произнесено не было, в частности, во время беседы затрагивалась тема демократии как справедливости.

«Я не знаю, с кем это (отмена эфира – ред.) может быть связано. Я только сейчас об этом узнал. Не знаю все эти механизмы, я философ, писатель, публицист, я не занимаюсь пиаром, не вхож во все эти круги, не знаю, кто там чего», - прокомментировал Лимонов.

Он добавил, что это было интервью на целый час.

«Я даже затрудняюсь сказать, какие темы мы затрагивали. Познер сам процитировал потом мои слова, уже в своем интервью: «Лимонов сказал интересную вещь - западному понятию «демократия» соответствует русское понятие «справедливость», которое даже шире». Я это помню, потому что он сам об этом вспомнил. А все остальное было в рабочем порядке», - отметил писатель.