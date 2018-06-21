РИАМО - 21 июн. Работодатель обязан обеспечить своим сотрудникам нормальные условия труда на каждом рабочем месте, соответствующие требованиям охраны труда, и если в рабочем помещении температура превышает 28,5 градусов, то рабочий день должен быть сокращен, сообщается на сайте Роструда.

«Продолжительность рабочего времени при отклонении температуры воздуха от нормы установлена СанПиНом. Если в рабочем помещении температура достигла 28,5 градусов, то рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на один час. При повышении температуры до 29 градусов – на два часа, при температуре 30,5 градусов – на четыре часа», — говорится в сообщении.

При этом для работников, выполняющих работы, связанные с постоянным перемещением (ходьбой), умеренными и значительными физическими нагрузками, переноской и перемещением тяжестей, продолжительность рабочего дня сокращается при достижении более низких температур (26,5-27,5 градусов).

«Работодатель обязан обеспечить своим сотрудникам нормальные условия труда на каждом рабочем месте, соответствующие требованиям охраны труда. В том числе, в жаркую погоду необходимо обеспечить соответствующий температурный режим, например, за счет кондиционирования», — добавляется в сообщении.

Кроме того, работникам нужно предоставлять возможность делать перерывы в работе, в офисе - предусмотреть места для отдыха, следить за тем, чтобы в рабочих помещениях всегда была доступна чистая питьевая вода и аптечка с медикаментами.