РИАМО - 21 июн. Активные граждане выберут изображение для нагрудного знака новой премии имени Николая Островского, автора романа «Как закалялась сталь», ею будут награждать москвичей с ограниченными возможностями здоровья, говорится в сообщении пресс-службы проекта «Активный гражданин».

Николай Островский создавал свои произведения, будучи абсолютно неподвижным и слепым. Цель учреждения премии – привлечь внимание к достижениям горожан с ограниченными возможностями здоровья, которые живут полной жизнью и смогли стать успешными в разных сферах деятельности.

«В мае этого (2018 года – ред.) года правительством Москвы была учреждена премия имени Николая Островского, основной задачей которой является привлечение внимания к достижениям людей с ограниченными возможностями, их мотивация и всесторонняя помощь. Помимо денежной премии в размере 150 тысяч рублей, победители получат нагрудный знак, изображение для которого помогут выбрать сами москвичи в новом голосовании проекта «Активный гражданин»», – говорится в сообщении.

По задумке дизайнеров, знак будет выполнен в виде золотой монеты с изображением Николая Алексеевича Островского. Участникам голосования предлагается один из трех вариантов портретов русского классика. Первый – отчеканенный профиль писателя на аверсе монеты и герб Москвы на реверсе. На втором изображении Островский представлен в анфас, а герб на реверсе носит более схематичный характер, с минимумом подписей. Третий вариант дизайна отличается фотографической точностью портрета и множеством мелких, проработанных деталей.

Всего в премии предусмотрено 10 номинаций в различных областях – от изобразительного и исполнительского искусства, до награды за стойкость и духовные силы. Также будут отмечены и заслуги в создание условий для всестороннего развития людей с ограниченными возможностями и активную общественную деятельность. Такого рода премии помогают маломобильным группам населения интегрироваться в общественную жизнь и реализовывать свои таланты в тех сферах, которые им близки.

Награждать лауреатов будут в ходе мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов. Помимо денежной премии победителям будут вручать нагрудный знак и медаль премии.

В прошлом году участники проекта голосовали за изображение на нагрудном значке «Московский врач». Тогда большинство – 70,95% – поддержали вариант, где на красном фоне с золотой окантовкой изображен символ медицины – змея, обвивающая чашу. Сейчас этот знак носят специалисты, сумевшие подтвердить своей медицинский профессионализм.