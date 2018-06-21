РИАМО – 21 июн. Минтруд РФ опроверг сообщения СМИ об установлении в России единого прожиточного минимума пенсионера, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Эта информация не соответствует действительности, речь идет об установлении единого подхода к определению величины прожиточного минимума пенсионера в субъектах РФ», - отметили в министерстве труда и социальной защиты России.

При этом в министерстве считают, что такая мера исключит возможные занижения и завышения прожиточного минимума пенсионера.

Вместе с тем в пресс-службе Минтруда РФ подчеркнули, что, если закон о едином прожиточном минимуме пенсионера будет принят, это не повлечет уменьшения доходов пенсионеров, поскольку в действующем законодательстве уже прописана сохранная норма, которая оговаривает, что при пересмотре социальных доплат к пенсии в связи с изменением ПМП общая сумма не может быть меньше той, что была в прошлом году.

Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект о поэтапном повышении пенсионного возраста с 2019 года. Кабмин предлагает увеличить пенсионный возраст с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин.