РИАМО (КОРОЛЕВ) - 21 июн. В Королеве на фасаде дома на улице Коминтерна, 11 появится граффити, посвященное чемпионату мира по футболу, весь рисунок будет готов 24 июня, сообщила «РИАМО в Королеве» главный эксперт отдела по работе с молодежью городской администрации Елизавета Лощилова.

Рисунок с тремя футболистами появился на фасаде дома в четверг.

«Граффити рисует профессиональный графитист Никита Ткачев. Работа организована в рамках областного конкурса граффити, посвященного чемпионату мира по футболу. Рисунок еще не закончен, окончательный вариант жители Королева увидят 24 июня», – сказала Лощилова.

К мундиалю в горокруге также установлена композиция на проспекте Королева с волком Забивакой и футбольным полем.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.