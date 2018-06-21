РИАМО - 21 июн. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) разыграет среди своих читателей в соцсетях две пары билетов на спектакль «Кентервильское привидение» в Московском губернском театре.

«Дарим билеты в Губернский театр на мистическую комедию для детей и взрослых «Кентервильское привидение» (6+)! Играть в этом спектакле предлагается не только актерам, но и зрителям. А перед спектаклем проходит экскурсия по Кентервильскому замку. У нас есть две пары билетов на спектакль 30 июня», – говорится в сообщении группы «РИАМО в Подмосковье» в соцсети «ВКонтакте».

Для участия в розыгрыше необходимо быть подписанным на «РИАМО в Подмосковье» и сделать репост конкурсного сообщения. Победителей редакция определит случайным образом 28 июня.

При этом редакция оставляет за собой право исключить из списка победителей аккаунты, наполненные только конкурсными репостами.

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