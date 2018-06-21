РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 июн. В Подольске в четверг прошел второй кастинг актеров на роль в фильме «Ильинский рубеж» во Дворце молодежи, в нем приняло участие 92 человека, большинство из них претендуют на роль подольских курсантов, сообщил «РИАМО в Подольске» организатор мероприятия.

Жители Подольска во второй раз принимали участие в кастинге актеров для фильма «Ильинский рубеж» про подвиг подольских курсантов, который проходил во Дворце молодежи на Октябрьском проспекте, дом №11/1. Съемки фильма «Ильинский рубеж» будут проходить в Калужской области, поэтому актеры должны быть свободны для съемочного процесса. Не допускаются татуировки на лице, накладные ресницы.

«В кастинге в Подольске в четверг (21 июня – ред.) приняло участие 92 человека, большинство из них претендуют на роль подольских курсантов. Итоги кастинга будут известны 1 августа, после 15 августа начнутся первые съемки в Подольске. В массовых сценах проводов курсантов примет участие до 1 тысячи человек», – сказал организатор.

Он добавил, что на данный момент отбор идет в следующие категории: молодые парни 18-24 года; мужчины от 55 лет; женщины и дети; очень нужны пожилые люди (старушки, старики). Набирают тех, кто на войну не попал по возрасту и половому признаку. В фильме они будут ополченцами, рыть окопы, а также беженцами. Девушки уже не требуются.

Съемочный день всех актеров в кино составляет 12 часов, существует перерыв на обед и отдых. На кастинге заполняют анкеты, указывают в них ФИО, дату рождения, город проживания, телефон, e-mail, образование, имеющийся опыт в кино, а также рост, размер обуви и одежды. Во время кастинга проходит фото и видеосъемка, каждому участнику присваивают индивидуальный номер.

Первый профессиональный кастинг кинопроекта «Ильинский рубеж» в Подольске проходил 6 мая, в нем приняло участие больше сотни человек – в основном молодые ребята и девушки. Помимо этого, до начала официального кастинга на участие в фильме было отобрано восемь человек, двое из которых ученики 10-х классов Подольска. Всего в кастингах в разных муниципалитетах приняло участие более 500 человек.