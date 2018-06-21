РИАМО - 21 июн. Около 230 проектов нежилого назначения поступило на рассмотрение Центра содействия строительству (ЦСС) в Подмосковье за 2018 год, благодаря сопровождению центра в этом году ввели в эксплуатацию более 80 проектов, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«В настоящее время сотрудниками ЦСС координируются уже более 1,6 тысячи инвестиционных проектов. При этом с января 2018 года на сопровождение поступило 229 приоритетных проектов нежилого назначения. Только с начала 2018 года в рамках сопровождения ЦСС более 90 проектов вышли на стройку и более 80 введены в эксплуатацию», - сказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

По его словам, наибольшее число проектов сконцентрировано в Дмитровском городском округе – 98 проектов, на втором месте Одинцовский район – 93 проекта. В городском округе Мытищи локализуется 87 новых инвестпроектов, в Солнечногорском районе – 80 проектов и в городском округе Истра – 76 проектов.

Задача центра – не оставлять инвестора один на один с возникающими вопросами, совместно находить пути решения посредством закрепления за каждым приоритетным бизнес-проектом персонального менеджера, который курирует процесс получения согласований и помогает застройщику оперативно решать вопросы. Кроме того, специалисты ЦСС делают качественную градостроительную проработку, оценивают потенциал территории и все возможные при реализации проекта риски.

«Такой формат взаимодействия с бизнесом способствует росту объема капиталовложений в регион и ускоренному развитию передовых секторов экономики»,– подчеркнул Тагиев.

По словам министра, всесторонняя поддержка инвестиционных проектов имеет серьезный социально-экономический эффект для Подмосковья в части стимулирования создания новых рабочих мест и прироста налогооблагаемой базы регионального бюджета.