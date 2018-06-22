РИАМО – 22 июн. В подмосковной Электростали состоялось торжественное открытие общественной приемной уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

«В открытии приняли участие глава города Владимир Пекарев, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев, руководитель общественной приемной уполномоченного Сергей Карлов, представители правоохранительных и контрольно-надзорных органов, прокуратуры», – говорится в сообщении.

После символического перерезания ленточки руководитель муниципалитета Владимир Пекарев отметил, что открытие общественной приемной бизнес-омбудсмена стало социально значимым событием для гражданских правозащитных организаций города и всей области.

«В Электростали хороший бизнес-климат, не так много обращений поступает в областную приемную уполномоченного по защите прав предпринимателей из Электростали. Мы надеемся, что работа общественной приемной поможет предпринимателям справиться с определенными трудностями, сможет повлиять на улучшение ситуации с правами и интересами предпринимателей, выявить основные барьеры, препятствующие открытию и ведению собственного бизнеса, улучшит ситуацию с налогами и рабочими местами», – сказал Пекарев.

Он также напомнил, что о необходимости открытия подобных отделений во всех муниципалитетах и областях ранее говорил президент России Владимир Путин.

Должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области учреждена постановлением губернатора региона в 2014 году. Бизнес-омбудсмен занимается обеспечением прав и интересов предпринимателей, зарегистрированных на территории Подмосковья.