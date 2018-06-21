РИАМО - 21 июн. Монтаж балок пролетных строений начали строители на эстакаде на Волоколамском шоссе в районе улицы Академика Курчатова в столице, протяженность пролетной части эстакады составит 340,6 метра, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Мы приступили к монтажу балок пролетных строений разворотной эстакады на Волоколамском шоссе в районе примыкания улицы Академика Курчатова. В настоящее время завершено бетонирование опор эстакады, ведется бетонирование и устройство гидроизоляции подпорных стенок», - сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

На участках, где будет завершен монтаж балок пролетных строений, строители приступят к устройству монолитной железобетонной плиты дорожного полотна.

Протяженность пролетной части эстакады составит 340,6 метра, средняя ширина – 12 метров, что обеспечит движение транспорта по двум полосам. Кроме того, проектом предусмотрена реконструкция на Волоколамском шоссе – 355,8 метра, реконструкция улицы Академика Курчатова – 147,3 метра, устройство проезда к платформе «Покровское-Стрешнево» - 61,7 метра.

«Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу особое внимание уделить строительству направленных левоповоротных эстакадных съездов на развязках, чтобы исключить пересечение транспортных потоков, сократить перепробеги автотранспорта и связанную с этим излишнюю загруженность дорог», - добавил Бочкарев.

Разворотная эстакада на Волоколамском шоссе в районе примыкая улицы Академика Курчатова позволит автотранспорту беспрепятственно осуществлять левый поворот на улицу Академика Курчатова и разворот в сторону центра, снизит загруженность Волоколамского шоссе на участке от улицы Академика Курчатова до канала имени Москвы.

Строители планируют полностью завершить строительные работы на этом участке до конца года.