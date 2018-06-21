РИАМО - 21 июн. Подмосковные специалисты впервые в России провели сложные операции на височно-нижнечелюстном суставе, они использовали новые малоинвазивные методы лечения, которые помогут пациентам избежать шрамов на лице после операции, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«В клинике челюстно-лицевой хирургии в МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского внедряются новые малоинвазивные методы лечения заболеваний и повреждений височно-нижнечелюстного сустава. В результате применения методик удается добиться хорошего косметического результата - у пациентов отсутствуют шрамы на лице и в более ранние сроки наступает физическая и социальная реабилитация», - сказал министр здравоохранения региона Дмитрий Марков.

Операции, заключающиеся в видеоассистированном эндопротезировании и артроскопической репозиции дисков, проходили совместно с китайскими коллегами. Ранее был подписан международный договор о научно-техническом сотрудничестве с Шанхайским университетом Цзяо Тун и девятым Народным Шанхайским госпиталем.

Марков отметил, что за пять месяцев 2018 года уже более 26 тысяч жителей Московской области получили высокотехнологичную медицинскую помощь в медучреждениях Подмосковья. Это почти на 2 тысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года.