РИАМО - 21 июн. Авторские ландшафтные сады размером три на четыре метра соревнуются в Москве за звание победителя в номинации «Городское место отдыха» конкурса «Цветочный джем», уже названы финалисты, их проекты украсят столицу ко Дню города, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

В номинации «Городское место отдыха» открытого международного конкурса городского ландшафтного дизайна «Цветочный джем» участвуют авторские ландшафтные сады размером три на четыре метра. В этих композициях объединены живые цветы, кустарники, деревья, скамейки и лежаки.

«Экспертный совет открытого международного конкурса городского ландшафтного дизайна «Цветочный джем»-2018 назвал имена финалистов четвертой профессиональной номинации («Городское место отдыха» - ред.). Эти проекты будут реализованы на общественных пространствах Москвы. В начале сентября их оценит международное профессиональное жюри и назовет победителя», - говорится в сообщении.

На участие в конкурсе поступило 50 заявок от ландшафтных дизайнеров и архитекторов из России, Италии, Великобритании, Белоруссии.

Финалистами стали проекты, представленные ландшафтными дизайнерами Татьяной Скибо, Екатериной Новицкой, Марией Кутай, Марией Ильиной, Серго Поповым и Татьяной Косыревой. После того, как сады будут обустроены, их оценит международное профессиональное жюри конкурса, чтобы определить победителя.

«Сады, представленные в номинации «Городское место отдыха», легко встраиваются в городскую среду и дают ощущение живой природы там, где нет возможности разбить газон или создать постоянные цветники», - отметил сотрудник оргкомитета конкурса.

В этом году в Москве во второй раз проходит Открытый международный конкурс городского ландшафтного дизайна «Цветочный джем». Прием заявок стартовал в феврале, а конкурсные проекты можно будет увидеть в Москве в конце августа 2018 года. В этом году финал конкурса приурочен к празднованию Дня города.

День города Москвы — ежегодный общегородской праздник в столице. Отмечается в первую или вторую субботу сентября. В этом году город отметит праздник проведением большого десятидневного фестиваля.