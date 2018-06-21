РИАМО - 21 июн. Сотрудники таможни аэропорта «Шереметьево» задержали гражданина Украины, который пытался провести из Ниццы в Москву наручные часы «Rolex» стоимостью 25,3 тысячи евро, не задекларировав их, сообщается на сайте Шереметьевской таможни.

«В ходе проведения устного опроса пассажир заявил о наличии наручных часов «Rolex» и предъявил их к таможенному осмотру, а также платежные документы к ним. Мужчина пояснил, что приобрел часы стоимостью 25,3 тысячи евро для личного пользования. Не знал, что их необходимо задекларировать на российской границе», - говорится в сообщении.

Сведения, указанные в представленных платежных документах, соотносятся с товаром, предъявленным к таможенному контролю.

Как отмечается в сообщении, в действиях пассажира усматриваются признаки правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 16.2 Кодекса об административных правонарушениях «Недекларирование по установленной форме (устной, письменной) товаров, подлежащих декларированию».