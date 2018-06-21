РИАМО - 21 июн. В преддверии Международного дня борьбы с наркоманией 24 июня, москвичи могут пройти бесплатное обследование на предмет игромании и селфимании в мобильном комплексе департамента здравоохранения Москвы на ВДНХ, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ведомства.

«Двадцать четвертого июня на ВДНХ будет стоять наш мобильный комплекс, в котором жители Москвы смогут пройти бесплатное обследование на наличие селфимании и игромании у психологов и психиатров-наркологов», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в рамках акции все желающие смогут получить бесплатные консультации терапевта и эндокринолога, а также измерить артериальное давление, определить индекс массы тела и сдать кровь на анализы.

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