РИАМО - 21 июн. В Москве растет популярность социального предпринимательства, в бюджет города от бизнесменов поступило около 40 миллионов рублей за первый квартал текущего года, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента экономической политики и развития.

Как отметила заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина, ежегодно специалисты констатируют увеличение числа предпринимателей, которые выбирают социально ориентированные отрасли.

«В этом (2018 году – ред.) году – весомый прирост по патентам в таких сферах, как репетиторство, услуги нянь и сиделок, поваров на дому. В первом квартале 2018 года они принесли бюджету города в общей сложности около 40 миллионов рублей, что на 90% больше, чем за аналогичный период прошлого (2017 года – ред.) года», – сказала Сергунина.

Лидерами в этом направлении стали услуги по обучению населения на курсах и репетиторству. Предпринимателями было приобретено 1,72 тысячи патентов, что на 46% больше, чем в первом квартале 2017 года, а поступления от них в бюджет превысили прошлогодние в два раза, составив более 30 миллионов рублей.

Значительно вырос интерес к патентной системе налогообложения у домашних поваров: рост количества патентов и начислений по ним в сравнении с первым кварталом 2017 года составил 80% и 64% соответственно. У нянь и сиделок – 47% и 60%, а у специалистов по ведению домашнего хозяйства и уборке помещений – 19% и 24%.

«Предприниматель, не оформляя официально свою деятельность, несет определенные юридические и финансовые риски. Особенно это касается сферы, где работают, так называемые самозанятые граждане. Патентная система налогообложения значительно облегчает ведение бизнеса, а также стимулирует развитие городской экономики», – пояснил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Владимир Ефимов.