РИАМО - 21 июн. Торжественное открытие мемориальной доски писателю и сценаристу Борису Васильеву состоялось в Москве, ее установили на доме, где, как гласит надпись, писатель «работал и жил с 1968 по 2013 год», говорится в сообщении пресс-службы департамента культурного наследия города.

Писатель большую часть жизни прожил на улице Часовая в доме 5Б в Северном административном округе столицы.

«Хочу обратить внимание на редкую и сложную угловую композицию мемориальной доски. С одной стороны, мы видим задумчивую скульптуру писателя с застывшей в руке сигаретой, с другой расположена посвятительная надпись, а соединяют их летящие бронзовые листы его произведений и ленты кинопленок», – сказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Глава ведомства также отметил, что открытие мемориальной доски было приурочено ко дню памяти и скорби 22 июня. Это связано с названием одной из самых знаменитых повестей Васильева «Завтра была война».

Борис Васильев – писатель и сценарист, автор множества легендарных произведений («А зори здесь тихие», «В списках не значился», «Завтра была война», «Офицеры» и других), лауреат государственных премий.

День начала Великой Отечественной войны (22 июня) установлен в России как памятная дата – День памяти и скорби. В этот день в 1941 году в 4:00 Германия напала на Советский Союз без объявления войны. В этот день в России вспоминают погибших, проводят шествия со свечами, возлагают цветы к памятникам и мемориалам.