РИАМО - 21 июн. В Подмосковье с начала года установлено около 90 детских площадок по программе губернатора Московской области, а всего до конца года в регионе планируется оборудовать порядка 200 таких площадок, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

«С начала 2018 года по губернаторской программе на территории Подмосковья установлено 86 современных детских игровых площадок. Девять из них торжественно открыты, остальные будут введены в эксплуатацию в ближайшее время – на этих объектах завершаются работы по благоустройству прилегающей территории», - сказал Пестов.

Новые площадки построены по современным стандартам и с высокими требованиями к безопасности. Каждая детская площадка оборудуется ударопоглощающим покрытием для предотвращения травматизма детей. Виды игровых и спортивных элементов для каждой конкретной площадки выбирают сами жители. Кроме того, на площадках организуется качественное освещение и видеонаблюдение.

«Всего в 2018 году планируется установить порядка 200 детских игровых площадок по губернаторской программе», - подчеркнул Пестов.

Губернаторская программа по установке новых детских площадок реализуется в Московской области уже пятый год подряд. На конец 2017 года в рамках программы установлен 521 современный детский игровой комплекс. При этом более 50 тысяч детей получили доступ к безопасному проведению своего досуга во дворе.

Установка новых детских городков или ремонт имеющихся – один из обязательных элементов программы комплексного благоустройства дворов. В 2018 году площадки будут приведены в порядок в 1 440 дворах.