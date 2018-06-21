РИАМО - 21 июн. Строители завершили ремонт путепровода над федеральной трассой М-9 «Балтия» в городском округе Истра, заказчиком работ выступило предприятие ГБУ МО «Мосавтодор», говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Специалисты подрядной организации завершили ремонт путепровода на 2,5 километра региональной автодороги «Волоколамское шоссе-Онуфриево-Орешки-Колюбакино», что находится над автомагистралью М-9 «Балтия» в городском округе Истра», - говорится в сообщении.

В ходе работ на путепроводе провели ремонт пролетных строений и опор, устройство современной гидроизоляции, также дорожники заменили асфальтобетонное покрытие и нанесли разметку. Для обеспечения безопасного и комфортного движения по краям проезжей части возвели металлическое барьерное ограждение. Кроме того, установлены новые лестничные сходы и заменены водоотводные лотки.

Ремонтные работы начались в сентябре 2017 года и завершились в июне этого года.

Путепровод является значимым объектом для жителей городского округа Истра. Он расположен на автодороге «Волоколамское шоссе-Онуфриево-Орешки-Колюбакино», которая связывает федеральную трассу М-9 «Балтия» с региональной дорогой Волоколамское шоссе. В сутки по данному участку проезжает свыше 15 тысяч автомобилей.

Заказчиком работ выступило подведомственное министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области ГБУ МО «Мосавтодор».