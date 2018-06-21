РИАМО - 21 июн. Единый государственный экзамен по физике и литературе сдали более 19 тысяч столичных школьников, экзамены по этим двум предметам завершают проведение ЕГЭ-2018 в основные сроки, говорится в сообщении пресс-службы департамента образования Москвы.

«ЕГЭ по физике в Москве сдавали более 12 тысяч человек. Заявления на участие в ЕГЭ по литературе подали более 7 тысяч человек», – сказал руководитель регионального центра обработки информации Москвы Андрей Постульгин.

Как говорится в сообщении, экзамены прошли в штатном режиме, утечек контрольных измерительных материалов не зафиксировали.

Испытания по физике состоят из двух частей, включающих в себя 32 задания. На выполнение у школьников было 3 часа 55 минут. На экзамене участники ЕГЭ могли использовать непрограммируемый калькулятор и линейку. Экзамен по литературе состоит из двух частей, включающих в себя 17 заданий.

Минимальный порог составляет – 36 баллов по физике и 32 балла по литературе.

С результатами участники смогут ознакомиться не позднее 5 июля. Информация о результатах ЕГЭ и изображения экзаменационных работ будут доступны на официальном портале мэра и правительства Москвы (mos.ru).