РИАМО (КОРОЛЕВ) - 21 июн. Инспекторы Главного управления государственного строительного надзора Московской области начали проверку строительства жилых домов, расположенных на улице Тихонравова в подмосковном Королеве, в ходе проверки отмечено, что работы ведутся с опережением графика, говорится в сообщении пресс-службы Госстройнадзора Московоской области.

По проекту 17-этажный дом №1 со встроенными нежилыми помещениями на первом этаже рассчитан на 160 квартир, жилая площадь составит 11 714 квадратных метров. Также согласно проекта, 17-этажный дом №7 со встроенными нежилыми помещениями на первом этаже рассчитан на 352 квартиры. Их площадь составит 21 232 квадратных метра. В ходе проверки отмечено, что работы ведутся с опережением графика. Ввести дома в эксплуатацию планируется в четвертом квартале 2018 года.

«В настоящее время ведется монтаж внутренних и внешних инженерных сетей, отделочные работы, начато благоустройство», – сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

На прилегающей территории будут обустроены парковочные места, детская и спортивная площадки, разбит парк с зоной отдыха, предусмотрено озеленение территории.

Застройщиком выступает ООО «Недвижимость капитал». Финансирование – средства инвестора.