РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 июн. Подъезд на улице Академика Доллежаля в микрорайоне Кузнечики Подольска стал бронзовым призером областного конкурса «Лучший подъезд Подмосковья», говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

В четверг в Реутове в парке «Фабричный пруд» прошел выездной форум-семинар «Формирование комфортной городской среды в Московской области», в ходе которого губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил победителей регионального конкурса «Лучший подъезд Подмосковья».

«В рамках конкурса учитывались эстетические, технические аспекты проектов, участие жителей. Изначально 130 подъездов были отобраны муниципальными образованиями для областного этапа конкурса. Лауреатами конкурса стали 12 подъездов из 11 городов. Третье место в смотре-конкурсе занял подъезд дома №14 на улице Академика Доллежаля в городском округе Подольск», – говорится в сообщении.

Смотр-конкурс «Лучший подъезд Подмосковья» по поручению губернатора Московской области впервые был проведен в 2017 году. В нем было представлено более 100 обновленных подъездов. Все они были отремонтированы по губернаторской программе на условиях софинансирования со стороны правительства Подмосковья и муниципалитетов. Выбор самых красивых и оригинальных подъездов прошел путем интернет-голосования на портале «Добродел».