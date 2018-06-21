РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 21 июн. Фестиваль олимпийских видов спорта состоится 30 июня на стадионе «Торпедо» подмосковных Люберец, в его рамках пройдут три турнира, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

«Тридцатого июня в 11:00 на центральном стадионе «Торпедо» городского округа Люберцы состоится «Фестиваль Олимпийских видов спорта», посвященный Международному олимпийскому дню. Во время мероприятия пройдут турниры по футболу, настольному теннису и волейболу», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что также на фестивале можно будет выполнить нормативы ГТО и поучаствовать в легкоатлетических эстафетах. Для участия в турнирах нужно записаться по телефону: 8(495)503-32-42.

Также на фестивале выступят спортивные федерации Люберец.

Ежегодно 23 июня во всем мире отмечается Международный Олимпийский день в память о возрождении олимпийского движения в его современном виде. Игры первой Олимпиады современности прошли в 1896 году в Греции среди 241 атлета из 14 стран, были разыграны медали в 9 видах спорта.