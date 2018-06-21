РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 июн. В подмосковном Подольске 16 выпускников сдали единый государственный экзамен по русскому языку на 100 балов, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Стали известны результаты ЕГЭ по русскому языку, который состоялся 6 июня. Участие в нем приняли 1 748 подольских выпускников. По данным государственной экзаменационной комиссии, 16 из них смогли получить 100 баллов. Так, в гимназии №7, лицее №26 и в школе №32 в результате экзамена 100 баллов заработали по три ученика. В школе №30, лицее №1, Дубровицкой школе, в школах №3 и №6 микрорайона Климовск, а также в частных школах «Экус» и «Старт» - по одному выпускнику», - говорится в сообщении.

Помимо этого, ученица гимназии №4 Анна Холдина сдала на 100 балов ЕГЭ по химии.

На сегодняшний день уже известны результаты ЕГЭ по шести предметам. Впереди у ребят еще результаты единого государственного экзамена по физике, иностранному языку, обществознанию, биологии и литературе.

По итогам прошлого учебного года Подольск занял пятое место в Московской области по количеству призовых мест во Всероссийской олимпиаде школьников, по итогам государственной итоговой аттестации в 2017 году 100 баллов по ЕГЭ получили 17 выпускников.