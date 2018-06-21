РИАМО - 21 июн. В Московскую городскую избирательную комиссию для участия в выборах мэра Москвы подал документы председатель партии «Альянс зеленых» Александр Закондырин, сообщил РИАМО представитель пресс-службы Мосгоризбиркома.

«В Мосгоризбирком подал документы Александр Закондырин 1984 года рождения, председатель политической партии «Альянс зеленых», выдвинут Московским городским отделением указанной партии», - сказал собеседник агентства.

Ранее процедуру выдвижения прошли действующий мэр Москвы Сергей Собянин, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин (от КПРФ), глава Красносельского муниципального округа Москвы Илья Яшин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов (от партии «Справедливая Россия»), летчик-космонавт Сергей Ревин (от партии «Зеленые»), главный редактор газеты «Национальный курс» Денис Ганич (от регионального отделения политической партии «Национальный курс»), гендиректор коммерческой организации Игорь Суздальцев, директор благотворительного фонда поддержки детей и молодежи Руслан Халиуллин, гендиректор Академии профессионального роста Наталья Донцова, фермер Герман Стерлигов, председатель Конституционного комитета «К» Алексей Назаров, гендиректор ООО «НИТЭК» Дмитрий Новиков, инженер-дефектоскопист Антон Тарасов и рок-музыкант Сергей «Паук» Троицкий, а также предприниматель и оппозиционный политик Дмитрий Гудков.

Выборы столичного градоначальника пройдут в единый день голосования – 9 сентября.

Выдвижение кандидатов на должность мэра Москвы завершается 2 июля. Этот же день является последним для сбора подписей муниципальных депутатов в свою поддержку, а также подписей избирателей (для самовыдвиженцев). Документы на регистрацию кандидатов в мэры Мосгоризбирком будет принимать до 18:00 3 июля.