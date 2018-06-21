РИАМО (ЛОБНЯ) - 21 июн. Старое здание бывшего Центра детского творчества, построенное в 1955 году в Лобне, начали сносить, сообщила Лобненскому информагентству бывший директор центра детского творчества Галина Кругляк, которая руководила организацией более сорока лет.

«Старое здание бывшего Центра детского творчества постройки 1955 года исчезает на глазах. На огороженной строительной площадке работает экскаватор, ковш сразу поливают водой», - сказала Кругляк.

Она добавила, что в здании более 20 лет размещалась школа №2, затем школа №22, а в 1978 году сюда переехал Дом пионеров, впоследствии переименованный в ЦДТ.

По информации агентства, в 2017 году дети из Лобни получили в подарок новый Дворец творчества. А на месте прежнего здания вырастет новый 25-этажный жилой дом.