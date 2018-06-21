РИАМО - 21 июн. Движение по второму выезду из жилого комплекса «Путилково» открыли в четверг в подмосковном Красногорске, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Заместитель главы администрации городского округа Красногорск, начальник территориального управления Отрадненское Владимир Цуканов, совместно с представителями группы компаний «ПИК», в четверг открыл движение по долгожданному второму выезду из жилого комплекса «Путилково». Благодаря новому проезду в жилом квартале значительно облегчится транспортная ситуация», – говорится в сообщении.

По словам Цуканова, это вторая дорога, которая соединяет ЖК «Путилково» с Путилковским шоссе. Жители давно просили ее сделать, ведь с одним выездом из такого микрорайона выбираться сложно, особенно в утренние и вечерние часы-пик.

По прогнозам специалистов, новый выезд значительно облегчит движение в жилом комплексе в часы пик. Организация выезда была проведена муниципальными властями, в том числе архитектурным и строительным блоком. ГК «Пик» осуществил долгожданный проект.

«Нам нередко поступают различные просьбы и предложения от жителей, включая по благоустройству, размещению парковок и, конечно же, дорог. Группа компаний «ПИК» реагирует и реализует просьбы граждан и администрации округа. И вот мы открываем долгожданный второй выезд», – отметил директор по строительству группы компаний «ПИК» Александр Шишкин.

За прошлый и текущий год проведены несколько встреч с жителями ТУ Отрадненское, включая мартовский муниципальный форум «Управдом». Уже сейчас дорога полностью оборудована ограждениями и нанесена разметка.

В настоящий момент полным ходом ведется проектирование расширения Путилковского шоссе. Работы начнутся уже в следующем году. Совсем скоро транспортный коллапс Отрадненского будет ликвидирован.