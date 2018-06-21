Самое атмосферное место для просмотра матчей ЧМ-2018 в Москве – фан-зона на Воробьевых горах, куда хотят попасть футбольные болельщики со всего мира. Вместимость площадки около МГУ – всего 25 тысяч человек, поэтому в дни топовых матчей ее штурмуют и фанаты, и рядовые москвичи, которые уже успели заразиться футбольной лихорадкой. Корреспондент РИАМО сходила в фан-зону на Воробьевых во время матча Россия – Египет и узнала, чем там заняться.

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Фан-зона штурмом и запрещенная минералка

Чтобы посмотреть матч на официальной футбольной фан-зоне, где проходит Фестиваль болельщиков FIFA, придется отпроситься с работы и прийти за 3 часа до начала игры, чтобы все успеть. При этом на топовые матчи действует режим блокировки частей площади, поэтому при большом скоплении народа посмотреть матч близко к экрану все равно не удастся.

Вход на территорию бесплатный и осуществляется через 4 КПП, где придется пройти полную проверку. Готовьтесь распрощаться с обедом и водой, так что лучше перекусить заранее. Например, у меня конфисковали бутылку минералки, а у женщины в соседней очереди – пару бутербродов.

При желании припасенные снеки можно сдать в камеру хранения рядом со входом, но забрать свои запасы можно лишь на следующий день, когда их передадут в камеру забытых и потерянных вещей, которая находится на территории фан-зоны. Выдача вещей проводится с 11 утра по номеркам.

По словам сотрудницы бюро находок, из-за наплыва посетителей многие теряют ключи, телефоны и даже паспорта.

Надеяться на то, что можно опоздать, тоже не стоит. На матч Россия – Египет проход закрыли, как только началась игра, в 21:00. Поэтому, если вы опаздываете, то лучше забуритесь в районный бар.

Как рассказывают постоянные посетители фан-зоны, на каждой топовой игре находятся те, кто останется за забором. Отчаянные фанаты всей толпой пытаются перелезть через ограду МГУ или прорваться через следящую за порядком группу омоновцев.

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Секретный проход и хот-доги через решетку

Добраться до смотровой площадки Воробьевых гор, где располагается фан-зона, не составит труда. Можно доехать на бесплатном автобусе-шаттле от станций метро «Киевская», «Ленинский проспект» или МЦК «Площадь Гагарина». Такой транспорт начинает ходить за 3 часа до начала первого матча и заканчивает через 1,5 часа после окончания последней игры, интервал движения составляет пару минут.

Если поедете на метро, то на выходе со станции «Университет» вас встретят волонтеры проекта «Мосволонтер», которые советуют идти к фан-зоне вдоль здания МГУ со стороны Ломоносовского, а не Лермонтовского проспекта, как делает большинство. Правда, через территорию МГУ сократить путь не удастся. Сейчас вход туда закрыт для всех, кроме преподавателей, студентов и работников и осуществляется строго по пропускам.

По пути можно перекусить хот-догами, которые продают из фудтрака прямо через забор МГУ.

Попав внутрь, вы увидите семь экранов трансляции и трибуну для людей с ограниченными возможностями. Как и по телевизору, матчи здесь идут дважды в день в прямом эфире.

Но все хотят попасть к центральному экрану, который установлен прямо напротив Главного здания МГУ – именно за него готовы «биться» болельщики. Под ним установлена сцена, где в перерывах между матчами проходят концерты.

Навеса от дождя и солнца здесь нет, разве что небольшая аллея деревьев, под кронами которых можно укрыться, а вообще лучше захватить с собой головной убор, зонтик или плащ.

В основном матчи здесь смотрят стоя, но при желании можно разместиться на пластиковых настилах, которые не очень чистые. Усесться на принесенный с собой складной стул или туристическую пенку получится разве что в перерывах между матчами, так как среди толпы фанатов это вряд ли удобно.

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«Липовый» триколор и бесплатный грим

Экипировку футбольного фаната тоже можно купить по дороге. Буквально в 200 метрах от фан-зоны стоят продавцы дешевых фанатских футболок с триколором за 1000 рублей, шарфов за 500 рублей и флагов за 1500 рублей.

Тем, кто любит пошуметь, стоит здесь же купить свистки, ладошки-трещотки, дудки и палки-стучалки за 500 рублей.

Если вы готовы потратиться на оригинальную форму любимой сборной, то внутри фан-зоны можно купить футболки Adidas с символикой FIFA и сборных команд-участниц по цене от 2000 до 6000 рублей. Здесь же аналог оригинала мяча за 9000 рублей и значки за 400 рублей.

Не спешите тратиться на грим, так как флаг на лице можно нарисовать и бесплатно. У входа фан-зоны предприимчивые «художники» предложат вам раскрасить лицо за 500 рублей, а на стенде «Coca-Cola» внутри фан-зоны это делают бесплатно. Правда, там вам нарисуют лишь флаги команд, которые играют в этот день на чемпионате.

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250 литров пива и билет на финал

Поесть, не отрываясь от трансляций, можно на двух фудкортах. Лучше всего игру видно с правой стороны от центрального экрана, но попасть туда практически невозможно. Очередь за бургером может занять целый тайм.

Не стесняйтесь подсаживаться за столики к болельщикам и даже просить людей в очереди купить вам что-то, так как все открыты для контактов.

Кроме бургеров, в меню – мюнхенские колбаски, плов, тульские пряники, блины и даже кренделя с морской солью, видимо, чтобы удивить иностранцев. Цена за блюда не больше 200-300 рублей, к оплате принимаются карты.

Пиво в фан-зоне разливается в пластиковые стаканы с логотипом ЧМ-2018, которые все болельщики забирают с собой на сувениры.

Помимо фудкортов, в фан-зоне есть палатки со снеками, водой и пивом. Чипсы и попкорн можно купить за 150 рублей, пиво – за 250-350 рублей. По словам продавцов, за день в одной палатке продают около 250 литров пива и до 10 литров прохладительных напитков. Кстати, сигареты на территории фан-зоны не продают, при этом отведены специальные зоны для курения.

В очереди в туалет стоять не придется – зеленые кабинки разбросаны по всему периметру фан-зоны.

При желании здесь можно и размяться – попрыгать на батуте, испытать аттракцион «Angry Birds» или тренажер по забиванию мяча в ворота, который пользуется популярностью у детей. Взрослые предпочитают силомер, настольный хоккей и футбол в очках виртуальной реальности.

Если хватит сил, то можно поиграть в футбол маленькими роботами или пообниматься с болельщиками на аттракционе «Hug Your Rival». За обнимашки, кстати, дают призы, главный из которых – билет на финал ЧМ-2018!

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