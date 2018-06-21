РИАМО - 21 июн. Около 20 тысяч человек могут стать участниками первого фестиваля казачьей культуры «КАЗАКi.RU», который состоится в подмосковном Раменском 18 августа, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Как отметила министр культуры региона Оксана Косарева, в 2018 году в Московской области состоится 20 фестивалей народного творчества.

«Один из них – областной фестиваль казачьей культуры «КАЗАКi.RU», который впервые состоится 18 августа на ипподроме города Раменское. Он проводится с целью популяризации традиционных ценностей казачьей культуры, укрепления культурных связей с казачьими сообществами Московской области и других регионов России», – сказала Косарева.

По ее словам, ожидаемая посещаемость мероприятия – 15-20 тысяч человек. К участию в фестивале приглашаются вокальные, хоровые, эстрадные, театральные и хореографические коллективы, сольные исполнители казачьих песен всех возрастных групп; мастера декоративно-прикладного изобразительного творчества; мастера конной выездки; мастера по рубке шашкой; мастера фланкировки; фермерские казачьи общества.

В состав жюри войдут ведущие специалисты в области казачьего фольклора, деятели культуры и искусств.

«В рамках фестиваля состоится Казачья ярмарка, турнир казачьей кухни, выступления казачьих творческих коллективов, художественно-историческая выставка-музей «Казачество в лицах», соревнования по джигитовке, скачкам, мастер-класс по фланкировке, соревнования по рубке шашкой в открытом манеже, казачьи забавы, чемпионат по стрельбе из лука, соревнования по метанию ножей, традиционные кулачные бои, катания на лошадях, конкурс среди казачек», – перечисляется в сообщении.

Для участников и гостей фестиваля будет организован казачий военно-полевой лагерь. Специальная программа продумана для детей: игры и казачьи забавы, аттракционы, катание на лошадях, горки, качели, карусели, детская площадка, анимация, хороводы и кукольный театр.