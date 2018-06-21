РИАМО - 21 июн. В Подмосковье предложили внести изменения в Кодекс Московской области об административных правонарушениях в части ответственности для автомобилистов, занявших место на парковке, предназначенное для электромобиля, передает корреспондент РИАМО.

«Момент, на который нужно обратить внимание: чтобы парковочное место для электромобиля никем не занималось, здесь нужны изменения в КоАП Московской области по введению ответственности за занятие места парковки для электромобиля. Мы будем обсуждать, какой должен быть штраф, должно ли это быть первое предупреждение, а потом штраф», - сказала журналистам в четверг начальник Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева.

Кроме того, она предложила внести изменения в региональный закон «О благоустройстве».

«Обладатели электромобилей сказали о том, что не всегда есть свободный доступ к этим парковочным местам, чтобы они могли ночью беспрепятственно дома зарядить свой автомобиль. В первую очередь, нужно вносить изменения в наш закон «О благоустройстве», где заранее предусмотреть пункты и правила по оборудованию во дворах мест для парковки и подзарядки автомобилей», - сказала Витушева.

Она добавила, что бороться с автомобилистами, которые занимают места на парковках для электромобилей, поможет приложение «Мобильный инспектор».