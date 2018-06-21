РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 июн. В Подольске полиция провела день открытых дверей для школьников ко Дню кинолога, в рамках мероприятия сотрудники наградили авторов лучших тематических рисунков, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по городскому округу.

Сотрудники УМВД России по Подольску совместно с председателем Общественного совета при УМВД Вячеславом Поповым в честь Дня кинологических подразделений МВД России провели акцию «День открытых дверей» для школьников. Основной целью мероприятия являлось проведение профилактических бесед с ребятами по безопасному нахождению в общественных местах и действия при обнаружении бесхозных предметов.

«Руководитель Центра кинологической службы УМВД России по горокругу Подольск майор полиции Алексей Тришин провел среди школьников конкурс на лучший рисунок. Авторы трех лучших рисунков получили памятные подарки. После мероприятия дети поздравили кинологов с праздником и пообещали им соблюдать все правила безопасности», – говорится в сообщении.

В Центре кинологической службы УМВД России по Подольску председатель Общественного совета при УМВД поздравил сотрудников с профессиональным праздником, пожелал им карьерного роста, семейного благополучия и вручил тематический чайный набор. Сотрудники-кинологи рассказали детям о своей службе, а также показали подготовку служебных собак.

Ежегодно 21 июня отмечается День кинологических подразделений МВД России или День кинолога. В России практиковать службу собак в полиции начали с 1906 года по инициативе начальника Санкт-Петербургского сыскного отделения полиции Василия Лебедева, а через 3 года в Москве широкую известность приобрела полицейская собака породы доберман-пинчер по кличке Треф, раскрывшая за свою жизнь более 1 500 преступлений.