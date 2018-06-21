РИАМО - 21 июн. Стоимость бронирования столика в дни чемпионата мира по футболу в ресторанах Москвы может составить в среднем около 1,5 тысяч рублей с человека, сообщил в четверг журналистам сопредседатель союза потребителей «Росконтроль» Александр Борисов.

«Очень многие внедрили систему бронирования столиков заранее. Самый дорогой депозит - в ресторане «Турандот» - 2 тысячи рублей с человека, в сети ресторанов «Колбасофф» - 1,5 тысячи рублей. Нововведением отличилась экономсеть баров «Кружка», здесь депозит за столик обойдется в 800 рублей с человека», - сказал Борисов.

Он отметил, что многие бары подготовили специальные акции для болельщиков чемпионата мира по футболу.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу FIFA. Игры проходят в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. ЧМ-2018 завершится 15 июля.