РИАМО – 21 июн. Размер пенсий в России вырастет на 7% в следующем году, перед Минфином стоит задача увеличить ежемесячную пенсию в 2019 году в среднем на тысячу рублей, сообщает в четверг Федеральное агентство новостей.

«Правительство исполняет поручения президента страны Владимира Путина, которые он обозначил в майском указе. Перед ведомством стоит задача увеличить ежемесячную пенсию в 2019 году в среднем на тысячу рублей. Индексация в таком случае пройдет на уровне вдвое выше инфляции», - заявил министр финансов России Антон Силуанов.

Он отметил, что раньше пенсии индексировали на уровне инфляции предыдущего года. В 2018 году ожидается инфляция в 3%.

«Задачи по ускоренной индексации пенсий и их росту в реальном выражении будут учтены в законе о Пенсионном фонде и федеральном бюджете страны», - сказал министр.

Планируется, что в скором времени в Государственную Думу внесут основные направления бюджетной, таможенно-тарифной и налоговой политики до 2021 года, которые учтут необходимые ресурсы для реализации нацпроектов. Их рассмотрят на парламентских слушаниях в июле текущего года.

Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект о поэтапном повышении пенсионного возраста с 2019 года. Кабмин предлагает увеличить пенсионный возраст с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин.