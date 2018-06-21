РИАМО - 21 июн. В Подмосковье обсуждают вопрос бесплатных парковочных мест для электромобилей, сообщил журналистам в четверг депутат Мособлдумы Кирилл Жигарев.

«Сегодня мы думаем по поводу того, чтобы для электромобилей были бесплатные парковочные места, также сегодня проговаривали возможность бесплатной зарядки», - сказал Жигарев.

В свою очередь, министр энергетики Московской области Леонид Неганов рассказал, что в этом году планируется в тестовом режиме взимать плату за пользование электрозарядных станций (ЭЗС). Однако стоимость еще не определена, так как ее необходимо прорабатывать с Федеральной антимонопольной службой.

«Прежде, чем говорить о каких-то ценовых характеристиках, нам нужно с ФАС этот вопрос до конца прояснить. Я могу точно сказать, что возмездность этой услуги нужна. В этом году мы постараемся сделать ее возмездной, делать ее излишне дорогой не планируется. Нужно будет найти баланс между производителями услуги и потребителем», - сказал Неганов.

При этом стоимость «быстрой» ЭЗС будет выше, чем станции во дворе многоквартирного дома, сообщил министр.