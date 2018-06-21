РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 июн. На автотрассе А-107 в подмосковном Подольске в четверг образовалась пробка длиной более 3 километров, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным сервиса, на 17:10 в четверг на автотрассе А-107 образовалась пробка длиной более 3 километров. Движение затруднено от автобусной остановки «50-й километр» до СНТ «Петрица».

На данном промежутке автодороги, у остановки «Поворот на Молодежный», произошло ДТП. Средняя скорость движения составляет 7 километров в час.

Также пробка длиной более 2 километров образовалась и в центре Подольска. Движение затруднено от поворота с улицы Карла Маркса на проспект Ленина и до поворота на улицу Володи Дубинина с Большой Серпуховской улицы.