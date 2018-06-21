РИАМО - 21 июн. Свыше половины от запланированных к ремонту региональных дорог приведены в порядок на территории Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

В Мособлдуме состоялось заседание фракции «Единая Россия». Главной темой обсуждения стали итоги работы по инспектированию объектов ремонта автомобильных дорог, находящихся в собственности региона. В Подмосковье ремонту подлежит 1 800 километров региональных дорог, на эти цели выделено 11 миллиардов рублей из бюджета региона.

«По данному направлению с начала 2018 года депутатами было проведено 187 мероприятий. Всего на депутатском контроле находится 562 объекта ремонта, которые расположены в 55 муниципальных образованиях», – сказал руководитель фракции Игорь Брынцалов.

Ремонтные работы осуществляют 137 подрядных организаций. По словам Брынцалова, в настоящее время работы ведутся на 311 объектах, что составляет 55% от их общего числа.

«Прошу и дальше в своих территориальных округах держать на контроле проведение ремонта как муниципальных, так и региональных дорог. К вопросам дорожного ремонта мы обязательно вернемся еще раз в августе-сентябре текущего (2018 года – ред.) года», – отметил Брынцалов.